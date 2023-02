Massolo: "La Cina non vuole farlo". Perché Putin ha le ore contate

20 febbraio 2023 a

Giampiero Massolo, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 20 febbraio commenta il ruolo della Cina, nel conflitto tra Ucraina e Russia. "In un momento in cui la Cina è in difficoltà economica per una sciagurata gestione dell'emergenza Covid, non ha nessuna intenzione di aprire un altro fronte di crisi", spiega il diplomatico e presidente di Atlantia. "Quindi l'idea di questo piano. La Cina non è un mediatore credibile ma è una potenza e se fa mancare un po' di appoggio alla Russia può indurre Vladimir Putin a più miti consigli".

Anche perché c'è un altro elemento che va considerato, sottolinea Massolo. E cioè che "la Cina ha detto 'vogliamo il rispetto dell'integrità dell'Ucraina'." E dunque i cinesi "mettono in questione le conquiste militari finora fatte dalla Russia" nel Paese invaso. Difficile dire, conclude l'ambasciatore, cosa succederà dopo questo primo anno dall'invasione dell'Ucraina. "Le guerre sono lunghe e quelle di attrito lo sono ancora di più", conclude il diplomatico, "ma non vedo un vero rischio nucleare"