Fuori dal Coro, Fedez umiliato da Mario Giordano: "Due paroline"

"Per te Fedez stasera solo due paroline. Solo due e nessun servizio, non ti illudere": Mario Giordano lo ha scritto in un tweet a proposito della puntata di Fuori dal Coro che andrà in onda questa sera su Rete 4. Il giornalista e il rapper hanno avuto uno scambio parecchio duro nei giorni scorsi, dopo che il marito della Ferragni ha accusato la trasmissione di una presunta inchiesta sulla sua sessualità.

Le accuse di Fedez, però, sono state subito rispedite al mittente. Giordano, infatti, ha risposto: "Caro Fedez ti sei sbagliato. Fuori dal Coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale. Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla Sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti". E infatti nelle anticipazioni di ieri sulla puntata in programma questa sera Fedez non è stato mai neppure citato.

Nel suo tweet, poi, Giordano ha voluto esprimere vicinanza a una sua inviata per un'aggressione subita: "Ancora un’inviata aggredita per aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste di Fuori dal coro. Un abbraccio alla bravissima Costanza Tosi".