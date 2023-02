Amici, "stronz***, perché non fai nulla?": chi attacca la De Filippi

21 febbraio 2023 a

a

a

Luca Jurman è un ex professore di Amici che nelle scorse ore ha avuto da ridire su quanto dichiarato da Charlie Rapino. Il produttore discografico ha giudicato le esibizioni degli allievi Federica, Aaron e Angelina e ha raccontato che alcuni dei più importanti artisti della storia non provavano mai: “I grandi non provano, Sinatra non provava mai, spesso aveva una persona che cantava al posto suo nelle prove”.

Luciana Littizzetto, clamoroso incidente hot in prima serata: si vede tutto | Guarda

E ancora: “David Bowie a malapena, Iggy Pop non prova, Marvin Gaye non provava. I grandi non provano, sanno quello che fanno. Una cosa è imparare, un’altra provare. E dato che questa è una canzone già imparata, voi dovreste essere, a questo punto della storia, capaci di poterla improvvisare”. Jurman non è affatto d’accordo con il concetto espresso da Rapino e soprattutto ha smentito quanto raccontato agli allievi di Amici: “Vi sembra normale dire in tv che i grandi non provano? Non solo non è educativo, ma non è vero, anzi”.

"Sei una gnocca al...": Luciana Littizzetto sconvolge Maria De Filippi

“Domenica ad Amici c’è stata una gara estemporanea - ha ricostruito l’ex professore - una prova di improvvisazione su una canzone famosa. Lasciamo perdere il discorso improvvisazione. Ma la cosa allucinante è stata l’affermazione di Charlie Rapino. Charlie, ma cosa dici? Ma se Sinatra era considerato un perfezionista e Gaye non usciva dagli studi per intere giornate. Insomma, una stronz*** bella e buona. E poi, Maria… che per anni ha visto gli ospiti fare le prove e non ha detto nulla? Tutti i grandi artisti fanno prove, con meticolosità a volte maniacale. Come si fa a dire certe cavolate?”.