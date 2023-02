C'è posta per te, Littizzetto sconvolge De Filippi: "Sei una gnocca al..."

19 febbraio 2023 a

Le due - Maria De Filippi e Luciana Littizzetto - sono legate da un'amicizia solidissima e di vecchia data. E la comica torinese, come avviene ogni anno, è stata ospite di C'è posta per te, la trasmissione condotta dalla De Filippi su Canale 5, la puntata è quella andata in onda sabato 18 febbraio.

E così, ecco che la Littizzetto, appena entrata in studio, ha iniziato con le battute, rivolte alla padrona di casa: "Sei una gnocca al ragù, la Venere di Botticella. Vengo tutti gli anni come la befana. Ho portato un po’ di zucchero perché queste storie sono devastanti. Ma che tonica che sei, ma che dieta fai?", ha chiesto a una divertita De Filippi.

Dunque, la spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa, si è rivolta ad Alessandra Celentano, parimenti ospite in studio: "Ho saputo che siete single, tu Alessandra da quanto non...?", ha chiesto auto-censurandosi. E sì, intendeva proprio quello...