Naike Rivelli a Belve, "come uso lo spazzolino". Fagnani sconvolta

Francesca Fagnani si è conquistata la prima serata su Rai2 con Belve. Un riconoscimento assolutamente meritato, a maggior ragione dopo l’ottima figura fatta dalla conduttrice al Festival di Sanremo. Senza nulla togliere alle altre donne selezionate da Amadeus per affiancarlo sul palco del teatro Ariston, la Fagnani è sicuramente stata di spessore e a tratti anche ironica ed è piaciuta molto al pubblico.

Tornando nel suo habitat naturale fatto di “Belve”, la Fagnani ha intervistato Naike Rivelli, l’attrice figlia di Ornella Muti. Nelle anticipazioni è stato diffuso un video in cui la Rivelli parla di una cosa intima e personale: “Lei, parlando dello spazzolino per i denti elettrico - ha ricordato la conduttrice - ha detto: ‘Non mi delude mai, non promette cose che poi non può mantenere, non dice di occuparsi di me e di risolvere i miei problemi, anzi, non parla proprio. mi tiene lontana dal sesso casuale inutile, non mi mente mai e, quando lo spengo, un silenzio meraviglioso. Non è facile trovare un uomo che lo rimpiazzi’”.

“L’ho trovato”, ha risposto la Rivelli. “Infatti le avrei chiesto se andava tutto bene tra lei e lo spazzolino”, ha replicato la Fagnani. “L’Oral B è famoso. Me l’hanno detto un sacco di donne. Si gira così, fa così. È una delle cose più usate - ha chiosato la Rivelli - che ci sta sul mercato che non è un sex toy”.