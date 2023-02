"Volgare, una...". Todaro insulta la ballerina, caos ad Amici

22 febbraio 2023 a

A Raimondo Todaro non sembra andare giù la decisione di Megan di abbandonarlo e passare al maestro Emanuel Lo. Per dimostrarle che ha fatto la scelta sbagliata, Todaro ha convocato la ballerina di Amici e il suo collega, dopodiché ha fatto esibire la sua ex allieva un pezzo che aveva preparato questa settimana: si tratta di una prova sui tacchi, molto sensuale.

"Sto morendo dentro". Il dramma di Todaro, caos ad Amici

Subito dopo Todaro ha mostrato a Megan un’esibizione molto simile che aveva fatto lo scorso dicembre, quando era ancora la sua allieva. “Ho trovato che tutto il lavoro che avevamo fatto all’inizio lo hai perso”, ha dichiarato Todaro, che poi ha aggiunto: “È facile che vai sul volgare”. Poi la stoccata anche al collega: “È tornata una sguaiata”. Parole forti, che hanno provocato la replica di Emanuel Lo: “Non sono d’accordo, non ha senso per me questo discorso. Lei non è venuta con me per cambiare ma per essere capita e portare chi è e voglio portarla avanti così perché lei è una che spacca così”.

"Mi viene da vomitare". Amici, la furia di Todaro spiazza tutti

Dal canto suo Megan non sembra avere alcun rimpianto, anzi è assolutamente convinta della sua scelta di abbandonare Todaro: “A me dispiace veramente perché io apprezzo tutto il lavoro che ho fatto con te e sono cresciuta tantissimo anche grazie a te. Con lui sto facendo un lavoro diverso, sono due settimane e mi sento più affine con quello che dice Emanuel”.