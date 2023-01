Amici, Todaro furioso: "Mi viene da vomitare"

20 gennaio 2023 a

a

a

"Quando ti vedo chiedere lezioni alla maestra per le facce e il look mi viene da vomitare”: Raimondo Todaro, insegnante di ballo nella scuola di Amici, non ha preso bene la decisione di un suo allievo, Mattia, di chiedere consigli a un'altra prof. del programma, Alessandra Celentano. "Tu che hai un maestro che per te ha fatto tanto, perché chiunque altro dopo alcuni comportamenti ti avrebbe mandato a casa a calci nel cu*o... se non hai il pensiero di parlare con me è grave”, ha continuato l'ex professionista di Ballando con le Stelle.

"Finiamola qui": Cricca si confessa, drammatico racconto ad Amici

È da diversi giorni ormai che l’insegnante di latino americano non starebbe più tollerando il comportamento del suo allievo e le dinamiche che si creano con la collega di danza classica. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’infortunio di Mattia ma anche le lezioni extra chieste dal ballerino non sarebbero da meno. Soprattutto perché Raimondo Todaro non ne era al corrente. "Tu non hai pensato che potesse darmi fastidio o non esserne felice? Ti sembra normale che io devo scoprirlo dalla televisione? Sono uno spettatore io? Dimmi tu se è una cosa normale”, ha detto Todaro rivolgendosi a Mattia.

"L'infezione è arrivata al cervello": Amici, dramma per l'ex allievo

Secondo l'insegnante, tra l'altro, i veri problemi del ragazzo non sono il look e le facce che fa quando balla. “Io non so più come dirti che hai problemi di tempo. Vedo te che ti metti olio, chiedi lezioni alla ca**o di cane... Se vuoi diventare un ballerino serio devi sistemare il tempo”, ha chiarito Todaro.