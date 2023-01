Amici, il dramma di Todaro: "Sto morendo dentro"

29 gennaio 2023 a

a

a

"In questo momento sto morendo dentro però devo fare il mio lavoro”: Raimondo Todaro ha commentato così l'uscita di un suo allievo dalla scuola di Amici. Si tratta di Samuele, che ha avuto un percorso non facile all'interno del talent. Per tante settimane il ballerino è arrivato ultimo in classifica ma il suo insegnante ha aspettato a mandarlo via. Oggi non ha potuto fare altrimenti. E ha sostituito Samuele con un nuovo allievo di hip hop.

"Meglio che lo aiuti un po'". Anna Pettinelli e la frecciata ad Arisa, gelo in studio

Poi è venuto il momento del compito dato a Gianmarco. Altro momento non facile per il maestro di latino americano. A quest’ultimo è stato mostrato un filmato in cui l’allievo lo critica. Ma fin qui nulla di grave. Le cose sono degenerate quando Alessandra Celentano e il suo allievo hanno giudicato la coreografia assegnata troppo difficile, senza nessuna finalità costruttiva. "È veramente una roba agghiacciante e sono d’accordo sul fatto che l’unico che possa farla è Ramon”, ha detto la Celentano.

"Mi insultavano sempre". Giulia, drammatica confessione: chi accusa

Gianmarco ha invece parlato di “cattiveria” da parte del maestro. In propria difesa, il maestro di latino americano ha spiegato che il ballerino fa classico tutti i giorni da settembre e che se non si vedono miglioramenti c’è un problema. Anzi, rivolgendosi ad Alessandra Celentano le ha detto che su questo dovrebbe farsi una domanda e darsi una risposta. Poi, dopo aver scoperto le pessime parole dette da Gianmarco, Todaro ha chiarito: “La coreografia è una linea guida, se non riesci a fare qualche passo ti arrangi in base alle tue possibilità”.