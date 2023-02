Fedez a Striscia, gli insulti di De Luca: "Imbecilli, che roba è"

21 febbraio 2023 a

Nella classifica dei "Nuovi mostri" di Striscia la notizia entra di diritto la lucida e spietata analisi di Vincenzo De Luca sull'ultimo Festival di Sanremo. Al quarto posto della classifica del meglio del peggio della tv italiana stilata come da tradizione dal tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, il governatore Pd della Campania rovescia una quantità impressionante di insulti sui due nuovi idoli della sinistra pop, Fedez e Rosa Chemical. Senza mai citarli, sia chiaro, ma il messaggio è più che chiaro ed esplicito.

"Immagino che molti di voi avranno visto il Festival di Sanremo - declama con finta rassegnazione l'ex sindaco sceriffo di Salerno, rivolgendosi sui social ai propri elettori -. Bene, avete avuto davanti agli occhi tutto il campionario degli infelici di questo mondo. Tutto il campionato: abbiamo avuto gli sfessati, gli sciammannati, gli sfrantummati. Questa è la gerarchia di chi si è presentato sul quel palco".





Vincenzo De Luca e il Festival, raffica di insulti (a Fedez?): guarda il video di Striscia la notizia

"La cosa incredibile - prosegue come un rullo compressore - è che pensano di essere moderni. No, questi sono imbecilli. Sono opinioni... Hanno detto che era un Festival di sinistra? No, era un Festival di cafoni e volgari". E tanti saluti ad Amadeus e ai suoi (strepitosi) record di ascolti in serie.