L'aria che tira, Feltri contro la grillina Maiorino: "Questa è ubriaca"

"Non me ne frega niente, non si capisce perché si debbano regalare dei soldi a dei signori privati che vogliono ristrutturarsi la casa". Vittorio Feltri riassume in poche battute la grande truffa del Superbonus, fortemente voluto da Giuseppe Conte e oggi difeso a spada tratta dal Movimento 5 Stelle, nonostante la cronaca anche giudiziaria abbia dimostrato, proprio come per il reddito di cittadinanza, quanto la legge sia un lasciapassare per i furbetti.

Il fondatore di Libero, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, ne fa però una questione di principio e alla grillina Alessandra Maiorino, anche lei ospite della Merlino, replica: "Io la casa me la sono sistemata e ho pagato tutto io, nessuno mi ha dato né il 110 né il 10%. Se uno è proprietario di casa avrà due lire per rifarsi il tetto, perdio, oppure per sistemarsi il balconcino. Sono cose che noi italiani abbiamo sempre fatto e adesso all'improvviso il 110%. Ma siamo impazziti? I soldi dove li prendiamo? Abbiamo il debito pubblico più alto del mondo e ci indebitiamo ancora di più per fare contenti cittadini che magari i soldi li hanno?".

"Questo è il punto vero, forse bisognava legarlo all'Isee - conferma la Merlino -. Maiorino, quella legge era piena di errori". La grillina mostra il proprio smartphone, con un vecchio tweet di Giorgia Meloni datato 17 settembre scorso: "Diceva: pronti a tutelare i diritti del Superbonus e migliorare le agevolazioni edilizie. Sempre dalla parte delle imprese e dei cittadini onesti".

"Piena campagna elettorale - prosegue la Maiorino - : Giorgia Meloni mente, è stata bugiarda con i suoi stessi elettori, ha tradito un milione di posti di lavoro. Lo stop è improvviso e immotivato. Il buco nei conti dello Stato è assolutamente assente, come detto dall'Eurostat in audizione in Commissione al Senato, non al bar sotto casa di Feltri". Risponde Vittorio: "Questa qui è ubriaca". Chiosa condivisa in studio da molti ospiti.