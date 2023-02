Pomeriggio 5, D'Urso zittisce l'ospite: "Cosa c'è dietro", un caso a Mediaset

22 febbraio 2023 a

I rapporti tra Barbara D'Urso e Maria De Filippi, si dice, non sarebbero mai stati idilliaci: insomma, ben lontani i tempi in cui Carmelita in veste di ospite animava le puntata di C'è posta per te su Canale 5. Ammesso che rottura sia stata, i motivi non sono mai trapelati. Insomma, non ne sa niente nessuno.

Ma un indizio relativo al fatto che, probabilmente, non corre buon sangue è arrivato dalla puntata di Pomeriggio 5 si oggi, mercoledì 22 febbraio, il programma della D'Urso sulla rete ammiraglia Mediaset. In studio si parlava del filrt tra Marco Bellavia e Sheila Capriolo, con l'ex conduttore di Bim Bum Bam che ora accusa la donna di essere uscita con lui per poi baciarlo in favor di paparazzi soltanto per una ragione di popolarità, per far parlare di sé.

E così, nel bel mezzo dell'intemerata, Bellavia ha sostenuto che Sheila avrebbe fatto di tutto per entrare nel mondo dello spettacolo, tra i vari tentativi anche un'audizione ai provini di Temptation Island. E subito dopo aver nominato il reality, che è prodotto proprio dalla De Filippi, ecco che la D'Urso lo infilza ricordandogli che nel suo salottino "non si parla di altri programmi televisivi, grazie". Insomma, un rimprovero assai sospetto. Il video dello "stop" imposto da Barbara D'Urso, va da sé, ha subito iniziato a rimbalzare sui social tra i fan delle due conduttrici.