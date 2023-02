Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, "la prossima volta..": tam tam impazzito

Roberto Tortora 23 febbraio 2023 a

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Un binomio che, ancora oggi, sembra perfetto. Come la torta ricotta e pera, come una poesia detta al tramonto. Ancora di più, dopo l’ospitata del cantante romano nella prima puntata del programma Michelle Impossible su Canale 5. Una complicità sotto i riflettori che rivela grande intesa anche nella vita. Nonostante entrambi abbiano avuto relazioni con altre persone e figli avuti da altri partners, la loro unione sembra non potersi spezzare mai. “La prossima volta tu canti e io conduco”, scherza Eros chiacchierando con l’ex-moglie in diretta. Dopodiché, si è esibito in alcuni suoi celebri brani, come Adesso tu, Un’emozione per sempre e Più bella cosa. Quest’ultimo, dedicato proprio alla Hunziker che, alla fine dell’esibizione, lo ha ringraziato con gli occhi e con le parole: “Comunque grazie per essere qui”, e la risposta di Eros non lascia dubbi: “Lo sai che per te lo faccio molto volentieri, come sei diventata brava”.

Eros Ramazzotti, poi, ha parlato della gravidanza della figlia Aurora in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, dove ha mostrato tutto il suo entusiasmo per il nascituro: “È un maschietto, ma non so ancora che nome gli daranno. Le scelte dei figli sono sacre. Se fosse stato scelto Eros come nome? Sarei stato felice. Ma adorerò qualsiasi nome avrà mio nipote”. Ha, poi, parlato delle sue ex-mogli, Michelle ovviamente e l’ex-modella Marica Pellegrinelli: “Michelle è una vera macchina da guerra. Marica? Molto tosta anche lei”. E, sulla possibilità di una nuova paternità per il cantante, questa è stata la reazione: “Non mi interessa quel che pensa la gente. Se uno si innamora fa quel che sente. Quando troverò la mia anima gemella, perché escludere a priori una nuova paternità? E io infatti non la escludo”.

Spazio inevitabile, poi, sulla sua carriera: “Il mestiere del cantante non è facile da gestire – spiega Eros Ramazzotti – e chi lo pratica rischia di vivere sempre la solitudine. Il tour non è una vacanza, perché si canta sì di fronte a migliaia di persone, ma poi quando si torna in hotel si è soli”. Gelida, infine, la risposta su un suo ritorno al Festival di Sanremo come concorrente, dopo l’ultima partecipazione durante la serata delle cover con Ultimo in cui, tra l’altro, hanno avuto problemi con il gobbo: “Ipotesi molto remota, è un tritacarne. Il duetto con Ultimo? Frutto di un grande affetto che ci lega da tempi non sospetti. Lo considero un vero artista”.