Michelle Impossible, Hunziker fa a pezzi la Rai: gode Pier Silvio

Impresa titanica di Michelle Hunziker. Il suo grande ritorno su Canale 5 con Michelle Impossible & Friends è l'oro di Mediaset e regala al biscione un prestigioso successo nella classifica di ascolti e share del mercoledì sera, con Rai 1 "sverniciata". Da spettacolo one-shot in due serate per celebrare i 20 anni di carriera della showgirl svizzera nella scorsa stagione televisiva, Michelle Impossible si è trasformato a furor di popolo in programma vero e proprio, una sorta di gran varietà aggiornato al nuovo Millennio e con un cast clamoroso. Risultato: 3 milioni di telespettatori e share superiore al 21 per cento.

Il rivale diretto in prima serata, il film di Rai 1 Piccole donne, è stato surclassato: 10% di punti di share in meno e neanche 2 milioni di telespettatori. Considerando Rete e collocazione nel palinsesto, un inatteso buco nell'acqua. Quasi una débacle. Ad attirare il pubblico su Canale 5 anche l'effetto amarcord e la carta dei sentimenti: a fianco della Hunziker, infatti, c'è stato l'ex marito Eros Ramazzotti e la loro figlia Aurora, che tra poche settimane li renderà nonni. Canzoni famosissime, lacrime, baci, voci tremanti: un campionario ad alto impatto emotivo che ha conquistato il pubblico.

Nel dettaglio, Michelle Impossible & Friends ha totalizzato 2 milioni e 824mila telespettatori, con una media del 21.3% di share. Il film Piccole Donne, in prima visione, su Rai 1 ha ottenuto un milione e 859mila spettatori, con l’11.3% di share. Bene su Rai 2 la sicurezza Mare Fuori 3: la fiction in salsa napoletana, amatissima dai più giovani, è stata seguita da 1 milione e 329mila telespettatori, con l’8.1% di share. Regge anche Federica Sciarelli: il suo Chi l'ha visto? ha ottenuto un milione e 861mila telespettatori, con l'11.5% di share. Rispetto alla prima puntata della scorsa stagione, la Hunziker ha scontato un po' l'effetto sorpresa perdendo circa mezzo milione di telespettatori, ma aumentando di 2 punti lo share.