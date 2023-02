Michelle Hunziker, crollo emotivo mentre Eros e Aurora cantano

Roberto Tortora 23 febbraio 2023 a

La famiglia Ramazzotti in prima serata, in una reunion tutta sorrisi e lacrime di commozione. È quanto successo durante la prima puntata di Michelle Impossible, il programma di intrattenimento serale condotto da Michelle Hunziker ed il cui titolo, evidentemente, la dice lunga sula centralità dello show della conduttrice svizzera. Se a lei, poi, si aggiungono la figlia Aurora e l’ex-marito Eros Ramazzotti, allora il cocktail diventa esplosivo. Quella tra la Hunziker e il cantante è stata una delle lovestory più appassionanti e invidiate dalle teenager degli anni Novanta. E la cui fine grida vendetta ancora oggi, anche se i rapporti tra i due sono più che amichevoli, in virtù del legame con la figlia Aurora che, tra l’altro, sta per diventare mamma a sua volta.

Eros Ramazzotti, così, ha intonato sul palco il brano a lei dedicato “Aurora” e via con le prime emozioni palpabili della Hunziker.

Quando la figlia è uscita in scena ed è cominciato un tenero dialogo padre-figlia, le lacrime non hanno potuto che scorrere. “Ridendo ti dico una cosa che non ti ho mai detto, aspetto un bimbo - ha esordito scherzando Aurora - non dimenticherò mai la tua reazione di quest’estate, ti ho preso una maglietta con scritto “nonno loading” e sei svenuto sul letto quando hai saputo della gravidanza”. Il padre le ha risposto con parole dolci padre: “Sei stupenda, sei una roccia, sei una forza della natura e io sono davvero orgoglioso di te”. Aurora ha poi definito Eros un boomer e gli ha chiesto com’è stato vivere il successo durante tutti questi anni: “Era più difficile arrivare – ha spiegato Ramazzotti - chi viene dalla periferia sa come funziona, o emergi o ti devasti”. Alla domanda successiva della figlia sul perché non voleva che anche lei entrasse nel mondo della musica, il cantante romano si è così giustificato: “Temevo il giudizio della gente, se ti mettevi a cantare avrebbero fatto subito il paragone con me”.

A quel punto Michelle Hunziker non ce l’ha fatta più e ha raggiunto gli altri due sul palco per stringersi tutti in un caloroso abbraccio. “Che bella famiglia”, ha esclamato Eros Ramazzotti, scatenando un putiferio di consensi sui social. E, al termine della trasmissione, Michelle Hunziker su Twitter ha riproposto delle foto dell’incontro televisivo, scrivendo semplicemente: “Diapositive del mio crollo emotivo”, con tanto di emoticon divertita. A questo punto, la speranza del pubblico è chiara: che ci sia un ritorno di fiamma tra Eros e Michelle, prima o poi, perché “più bella cosa non c’è”.