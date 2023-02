Striscia, il crollo emotivo della velina per Costanzo e De Filippi

25 febbraio 2023 a

Quella andata in onda ieri sera è stata una puntata particolare di Striscia la Notizia. Proprio ieri, infatti, era stata data la notizia della morte di Maurizio Costanzo. Per questo, alla fine della trasmissione, invece della sigla, i conduttori Sergio Friscia e Roberto Lipari hanno dato la parola alle due veline Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca.

Le due giovani donne hanno dedicato un pensiero alla moglie del giornalista, Maria De Filippi, rinunciando all'esibizione finale. La velina mora, Cosmary, ha avuto modo di conoscere personalmente la conduttrice ad Amici l’anno scorso, quando ha partecipato al talent come ballerina della squadra di Alessandra Celentano. Ricordando i momenti passati insieme, Cosmary ha dedicato parole emozionanti alla conduttrice. L’ex allieva ha raccontato di aver avuto modo di trascorrere molto tempo insieme alla De Filippi e di aver potuto vedere in prima persona la sua grande sensibilità nei confronti degli altri.

Cosmary, poi, ha ringraziato la conduttrice per il grande supporto che le ha dato lo scorso anno. “Sei una grande donna e sei stata un punto di riferimento”, ha detto. Infine, la velina ha salutato Maria con la speranza di poterla incontrare di persona e mostrarle il suo sostegno in maniera ancora più tangibile: "Non posso fare altro che farti le mie più sentite condoglianze e mandarti un abbraccio. Spero che magari un domani ci sarà modo di vederci per poter far diventare questo abbraccio virtuale realtà. Ti voglio bene. Un bacio a te e anche a Maurizio".