Myrta Merlino e la morte di Costanzo, la frase rubata fuorionda

Dirette interrotte, occhi sbarrati, occhi gonfi di lacrime e voci strozzate dall’emozione. La morte di Maurizio Costanzo cade come una bomba sui set dei talk di La7, che tanto devono al papà del Costanzo Show. La prima a fare i conti con il lutto è Myrta Merlino, che a L’aria che tira legge il telefonino, sussurra «Non ci credo» e poi stoppa Sgarbi: «Vittorio, Vittorio, devo darti una brutta notizia». Da lì in poi inizia la sarabanda di ricordi, aneddoti, omaggi al gigante del giornalismo e della tv italiana.

Nel frattempo, Myrta scrive su Twitter: «Se ne va un maestro, capace di creare uno stile unico, di indicare una meta e accompagnarci lungo la strada per raggiungerla. Di lui mi resta una grande lezione: non prendersi mai sul serio, ma fare sempre le cose sul serio». Quindi, in chiusura di puntata e stravolta dall'emozione, «l'abbraccio a Maria».





Pochi minuti dopo, tocca a Tiziana Panella iniziare Tagadà con aria affranta: «Io ve lo voglio dire così: sapete chi era per me Maurizio Costanzo in una immagine? Era quella persona che mi ha inviato un mazzo di rose bianche quando è nata mia figlia». Distrutto, balbettante, la sua spalla Alessio Orsingher: «Non sapevo nemmeno se andare in onda, se fare questa diretta. Maurizio ha sposato me e mio marito Pierluigi (Diaco, ndr) e adesso...».

Tra tanto dolore, c’è anche spazio per un po’ di mesta, sommessa ironia. «Se un po’ lo conosciamo - commenta con sorriso triste la Panella, una volta intervistato Antonio Padellaro del Fatto - Maurizio starà sorridendo e starà pensando: “Sono riuscito a stare sulla notizia perché oggiè un anno dall’inizio della guerra”».