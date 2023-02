L'aria che tira, Myrta Merlino in lacrime: "E' morto Maurizio Costanzo"

24 febbraio 2023 a

"Vittorio, Vittorio devo darti una brutta notizia: è morto Maurizio Costanzo". Sconvolta, Myrta Merlino interrompe Vittorio Sgarbi in collegamento e la diretta de L'Aria ch tira, su La7, per annunciare la scomparsa del grande giornalista, scomparso a Roma a 84 anni. Un gigante della tv, l'inventore del talk con Bontà loro sulla Rai e poi il suo celeberrimo Maurizio Costanzo Show, una volta traslocato a Fininvest-Mediaset per diventarne uno dei volti simbolo di questi ultimi quarant'anni di piccolo schermo.

Oltre che sceneggiatore teatrale, autore e paroliere per Mina (sua la mitica Se telefonando), è stato anche grande scopritore di opinionisti, talenti e tuttologi, compreso lo stesso, giovanissimo Sgarbi a fine anni Ottanta.





Myrta Merlino sconvolta, "è morto Costanzo": guarda il video de L'aria che tira



La trasmissione della Merlino si trasforma presto in un omaggio al collega, con Sgarbi e il governatore della Puglia Michele Emiliano visibilmente commossi per la scomparsa. E su Twitter Myrta approfitta di una pausa per scrivere: "Se ne va un maestro, un giornalista capace di creare uno stile unico, di indicare una meta e accompagnarci lungo la strada per raggiungerla. Di lui mi restano tanti ricordi e una grande lezione: non prendersi mai sul serio, ma fare sempre le cose sul serio. Ciao Maurizio". E L'aria che tira si conclude con il saluto della conduttrice, sul punto di piangere: "Un abbraccio anche a Maria", le sue ultime parole rivolte a Maria De Filippi, dal 1995 sposata civilmente con Costanzo.