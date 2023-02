Tiziana Panella in lacrime: "Cos'ha fatto per me Maurizio Costanzo"

24 febbraio 2023 a

a

a



La morte di Maurizio Costanzo ha travolto anche La7 e i talk che in diretta hanno annunciato, seguito e commentato in diretta la triste notizia. Dopo lo sconcerto di Myrta Merlino, che a L'aria che tira per prima ha letto l'agenzia interrompendo Vittorio Sgarbi, è toccato a Tiziana Panella, a lutto in parte già elaborato, iniziare Tagadà dopo il TgLa7 con tono affranto.

"Vittorio, Vittorio...". Merlino sconvolta: Costanzo è morto, lei crolla in lacrime | Video

La giornalista napoletana, visibilmente scossa e con gli occhi lucidi, ha salutato Costanzo, scomparso a 84 anni a Roma, come un maestro e un esempio per la sua stessa carriera. "Eravamo qui a preparare gli ultimi servizi sulla guerra - ha esordito con voce rotta e occhi gonfi - quando abbiamo appreso la notizia. Io ve lo voglio dire così: sapete chi era per me Maurizio Costanzo in una immagine?". "Era quella persona che mi ha inviato un mazzo di rose bianche quando è nata mia figlia". Quindi ha spiegato come Costanzo, anche solo con una telefonata, un consiglio, una chiacchierata, l'ha sempre aiutata nei momenti decisivi della sua carriera e della sua vita davanti alle telecamere e fuori dagli studi televisivi.

"In anni difficili...". Le lacrime della Meloni: così Maurizio ha cambiato l'Italia con uno Show





Quindi, dopo aver intervistato l'editorialista del Fatto quotidiano Antonio Padellaro, tante volte ospite del Maurizio Costanzo Show, la Panella ha chiuso con una nota di commossa ironia: "Se un po' lo conosciamo Maurizio starà sorridendo e starà pensando: 'Sono riuscito a stare sulla notizia perché oggi è un anno dall'inizio della guerra".