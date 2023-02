Orsingher balbetta a Tagadà, stravolto per Costanzo: "Non volevo nemmeno..."

24 febbraio 2023 a

"Sono sempre parco nel parlare della mia vita privata, se non in toni scanzonati". La morte di Maurizio Costanzo, poche ore prima, ha gettato nello sconforto anche Alessio Orsingher, giornalista e spalla di Tiziana Panella nella conduzione a Tagadà, su La7. Quando la conduttrice gli cede la parola, per un ricordo del mitico papà del Maurizio Costanzo Show Orsingher è sopraffatto dall'emozione. Balbetta, si interrompe, fa scorrere qualche secondo in silenzio. Sembra sul punto di mollare.

"Non sapevo nemmeno se andare in onda, se fare questa diretta", confessa con un filo di voce e gli occhi sbarrati, persi nel vuoto. La regia indugia, il clima è pesante. Poi Orsingher, con grande fatica e mentre la Panella lo guarda commossa, trova la forza di andare avanti e rivelare perché Costanzo è stato tanto importante nella sua vita: "Maurizio ha sposato me e mio marito Pierluigi e adesso...". Il partner di Orsingher è Pierluigi Diaco, conduttore di Bella Ma' su Rai 2 e uno dei "figliocci" professionali di Costanzo, scomparso a Roma a 84 anni.

Pochi secondi prima, anche la Panella aveva confidato un aneddoto privato sul suo rapporto con Costanzo: "Eravamo qui a preparare gli ultimi servizi sulla guerra - ha esordito con la voce strozzata -, quando abbiamo appreso la notizia. Io ve lo voglio dire così: sapete chi era per me Maurizio Costanzo in una immagine? Era quella persona che mi ha inviato un mazzo di rose bianche quando è nata mia figlia. C'è sempre stato, con una telefonata, un consiglio".