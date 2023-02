Sergio Volpini: "Dipende dal sistema?", la rivelazione su Taricone

25 febbraio 2023 a

Sergio Volpini sarà sempre famoso tra il pubblico generalista della televisione come “Ottusangolo”, soprannome che gli è stato affibbiato durante la prima, storica edizione del Grande Fratello. A distanza di oltre vent’anni, Volpini è andato avanti con la sua vita, ha preso la laurea in filosofia, svolge diversi lavori che nulla hanno a che vedere con il mondo dello spettacolo e della televisione.

Ripercorrendo l’esperienza unica del primo GF, Volpini ha ricordato il legame che lo legava a Pietro Taricone: lui fu l’unico ad andare al funerale. Quando ricevette la notizia del tragico incidente stava rientrando dalla Spagna: “Una mancanza così ti crea smarrimento: Pietro era il nostro alfiere, sembrava arrivato al grado di consapevolezza massima prima di tutti noi. A gennaio 2001, a trasmissione appena finita, il suo nome era già arrivato in America, il mio al massimo a Trieste. Ebbene, si intrufolò in camera mia come un ladro per affrontare il discorso di quanto il successo dipendesse da noi o dal sistema”.

Altro concorrente che ha fatto tanta strada da quel GF è Rocco Casalino: “Ha sempre avuto una capacità e una voglia di battersi in pubblico che io neanche se mi avessero dato diecimila euro. Lo incoraggiavo come un pugile sul ring, dai tempi di Buona Domenica. L’ultimo messaggio? Cinque mesi fa. Ci limitiamo a semplici commenti sull’attualità. Se fa una cosa bella gli faccio i complimenti, come quando fece incontrare Conte con Severino”.

Nel 2020 Volpini ha accettato di tornare al GF Vip, con altri tre ex storici: “Venivo da quattro anni intensi in Perù: da un lato la bellezza di togliersi la cravatta alle 16 e indossare la muta per fare windsurf sotto casa, dall’altro gli incontri con gli imprenditori che tenevano la pistola sul tavolo. Mi propongono il GF Vip di Signorini e rispondo di no. Insistono e ci vado”.