In Onda, Senaldi contro Schlein: "Un gesto disperato"

"Cosa succede se vince la Schlein? Cosa cambia?": David Parenzo ha fatto questa domanda a Pietro Senaldi a In Onda su La7. Stando ai primi dati dopo la chiusura dei seggi delle primarie del Pd, infatti, Elly Schlein e Stefano Bonaccini - i due candidati alla segreteria - sarebbero testa a testa, con la prima che già sarebbe davanti al secondo. Se questi dati venissero confermati, man mano che va avanti lo spoglio, si tratterebbe di una "bocciatura del Pd in generale", secondo il condirettore di Libero.

Senaldi, infatti, ha sottolineato come la Schlein si sia presentata come un "candidato di rottura con gli ultimi due decenni di storia del Pd. E poi il fatto che la maggior parte degli elettori si affidi a un punto di domanda, perché Schlein non viene da un percorso politico ricchissimo, è una notizia nella notizia". Il giornalista ha parlato di un "gesto disperato" da parte degli elettori dem, quello di "affidarsi al primo che passa e che ti dice le cose che vuoi sentirti dire".

A tal proposito Enrico Mentana, anche lui ospite della trasmissione, ha aggiunto: "E' vero che la Schlein è neoiscritta al Pd, vuole dimostrarsi come qualcosa di diverso ma è vero anche che prende il suffragio di Franceschini, Orlando e Bersani, quindi non è l'alternativa all'establishment".