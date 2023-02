Cacciari, addio Pd: "Adesso sarà impossibile"

27 febbraio 2023 a

"Il Pd dopo le elezioni ha perso le sue primarie". Alessandro Sallusti usa l'arma dell'ironia per commentare le primarie del Pd a Non è l'arena su La7. Dai voti del gazebo inizia a emergere un clamoroso verdetto: vince Elly Schlein davanti al favorito Stefano Bonaccini, che era in grande vantaggio nel voto degli iscritti. "Comunque uscirà un Pd spaccato - spiega il direttore di Libero - e non credo che il perdente si adeguerà alla vittoria. Andriamo incontro a un'altra stagione di veleni e forse di scissioni".



Scuote il capo in segno di assenso Massimo Cacciari: "La Meloni ha tirato la volata a Elly Schlein, questo è pacifico. Con un dato di questo genere il Partito democratico difficilmente può restare insieme. Può anche essere un momento di chiarezza, quello che finora era stato una accozzaglia di distinti sentimenti può avere finalmente una sua decisione e configurarsi una parte di partito democratico tra virgolette renziano e una parte che tenti la ricomposizione a sinistra, cosa che avrebbero dovuto fare già 10 anni fa".

Sempre da Giletti, a botta calda, è Francesco Boccia a commentare il verdetto del voto dem: "Oggi nasce il nuovo Pd e la prospettiva è quella di una sinistra larga. In Parlamento sul salario minimo e l'immigrazione bisogna fare una battaglia molto forte, la nostra ambizione è di far diventare il Pd il magnete dell'opposizione alla Meloni", guardando sia al M5s sia al Terzo Polo. Auguri.