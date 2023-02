Enrico Mentana: "Elly Schlein irregolare". E ora Renzi...

27 febbraio 2023 a

a

a

"Una vera e propria rivoluzione copernicana". Enrico Mentana, in tandem con Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, commenta con un misto di stupore ed entusiasmo (giornalistico) la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd, dopo aver sconfitto il grande favorito Stefano Bonaccini. Il governatore dell'Emilia Romagna era stato incoronato dal voto degli iscritti nei circoli, ma la sua rivale radical ha avuto la meglio nei gazebo grazie al voto dei "simpatizzanti" non iscritti ai dem, a partire dagli elettori di Articolo 1 mobilitati da Roberto Speranza, ormai di fatto tornato al Nazareno. Anche per questo Francesco Boccia, che sosteneva la Schlein, ha festeggiato "la nascita di un nuovo Pd, che guarda a una sinistra larga".





"Rivoluzione copernicana". Elly Schlein, il commento di Mentana: guarda il video

"Abbiamo ben presente come iniziò l'avventura del Partito democratico, con Walter Veltroni, poi Dario Franceschini, Pier Luigi Bersani e Guglielmo Epifani - snocciola i nomi dei (tanti) segretari il direttore del TgLa7 -. Poi iniziò la stagione di Matteo Renzi e poi a sua volta Martina, Zingaretti, Enrico Letta. Ora tocca alla Schlein, la prima donna, la prima irregolare. Tutti i dirigenti che ho citato avevano alle spalle una lunga militanza già nel Pci o dopo la fusione nella Democrazia cristiana e nella Margherita. Invece la Schlein è la prima a presentarsi per la segreteria del partito subito dopo essersi iscritta, e a vincere". "Ora chissà, Matteo Renzi starà gongolando", chiosa Giletti prevedendo una possibile fuoriuscita di dem (ed elettori) moderati verso il Terzo Polo.