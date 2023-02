Littizzetto, foto sconcertante con Gianni Morandi: "Dalla punta del medio al polso..."

27 febbraio 2023 a

"26 cm! Dal pollice al mignolo...Dalla punta del medio, al polso...23 cm! Sono delle pale da fornaio!": Luciana Littizzetto ha fatto ironia sulle mani di Gianni Morandi a Che tempo che fa su Rai 3. In ogni caso no è la prima volta che viene fatta notare questa cosa al cantante, che ha condotto l'ultima edizione del festival di Sanremo insieme ad Amadeus. Si potrebbe dire addirittura che Morandi è famoso per le sue mani grandi.

Ospite della trasmissione di Fabio Fazio, l'artista ha ricordato le parole di un suo caro amico e collega, Lucio Dalla: "Lui diceva 'tu sei troppo intonato, devi cantare più normale, come se fossimo in macchina e guidi. Non serve essere intonati, bisogna avere un feeling particolare'". Poi è stato mandato in onda un filmato con i loro momenti insieme più belli.

Parlando della sua carriera, Morandi ha spiegato: "Impari tante cose conoscendo gli altri. Sono diventato famoso quasi senza accorgermene, poi ho incontrato talmente tanta gente, personaggi straordinari...". Infine il cantante si è reso protagonista di un siparietto parecchio simpatico: si è messo a fare le pulizie in studio proprio come accadde a Sanremo, dopo che Blanco distrusse la scenografia sul palco dell'Ariston.