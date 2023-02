Otto e Mezzo, De Benedetti avvisa Schlein: "Farebbe un errore clamoroso"

28 febbraio 2023 a

a

a

Carlo De Benedetti è intervenuto in collegamento a Otto e Mezzo, la trasmissione di La7 condotta da Lilli Gruber. Argomento di discussione, manco a dirlo, è stato Elly Schlein, che diventando il nuovo segretario del Pd ha decisamente sparigliato le carte in tavola per quanto concerne la sinistra. “Il popolo ha votato per lei e vuol dire molto, mi auguro che diventi una vera leader”, ha esordito De Benedetti, che conosce personalmente la Schlein.

Uno dei primi temi di cui dovrà occuparsi sarà la posizione sulla guerra, che rischia di creare qualche problema venendo lei da una sinistra più radicale, che è contro l’invio di armi. “Innanzitutto la Schlein è stata eurodeputata - ha sottolineato De Benedetti - quindi è un’europeista convinta. In più è una persona intelligente e in questo momento non può non stare dalla parte dell’Ucraina. Tra l’altro sa che oggi assumendo una posizione più flebile sul sostegno a Kiev farebbe un errore politico clamoroso, escludo che lo faccia”.

La Schlein è stata descritta come una privilegiata, una radical chic, una che fa parte della sinistra della Ztl: “Ricordo che a 22 anni è andata a seguire l’organizzazione della campagna di Obama - ha dichiarato De Benedetti - che non è proprio una cosa che tutti i 22enni hanno fatto. È figlia di due professori universitari, non di due ricchi imprenditori, quindi rappresentante radical chic sicuramente no”.