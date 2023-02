Belve, “quanti soldi hanno dato a Wanda Nara”: la cifra choc

28 febbraio 2023 a

L’intervista di Wanda Nara a Belve non è passata inosservata, anche se è stata meno “graffiante” di altre condotte da Francesca Fagnani. In prima serata su Rai2 è innanzitutto arrivata la smentita della rottura definitiva con Mauro Icardi, anzi quest’ultimo ha accompagnato la moglie: “Sono venuta qui con lui. Alla fine è una vita che stiamo insieme, lui ha 29 anni e da quando ne aveva 19 sta con me quindi da sempre”.

L’ospitata di Wanda Nara ha fatto molto discutere e adesso ancora di più perché sono state messe in giro voci sul compenso che avrebbe ricevuto: si parla di una cifra monstre, che sembra davvero fuori dalla realtà ma che per ora non è stata smentita. Juan Etchegoyen, conduttore di Mitre Live, ha raccontato che “l’intervista non l’ha fatta per niente, le hanno dato una montagna di soldi. Quello che interessava a loro era che lei rispondesse a domande profonde e giocose e ovviamente parlasse di Icardi”.

“Wanda non ha posto molte condizioni - ha aggiunto - quanto l’avrebbero pagata. La cifra che mi hanno detto è scioccante, una fonte europea importante mi ha assicurato che dopo aver negoziato per diversi giorni le hanno offerto un milione. Ed è la cifra che le hanno pagato”. Un milione sembra davvero un’esagerazione, una cifra fuori da qualsiasi realtà.