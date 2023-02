Belve, Giletti e la confessione choc: "Sono stato disonesto"

28 febbraio 2023 a

a

a

Francesca Fagnani è pronta a tornare in prima serata su Rai2 con la seconda puntata della nuova stagione di Belve. Tra gli ospiti ci sarà Massimo Giletti che, stando alle anticipazioni di Davide Maggio, ha parlato di tutto senza alcun freno. A partire dal rapporto con le donne, con le quali il conduttore di La7 ha ammesso di aver commesso tanti sbagli: “Sono stato molto disonesto”.

"Lo odio, zero perdono": Rocco Casalino, il dramma privato a Belve

“La difficoltà - ha aggiunto - è che uno è sempre alla ricerca e la ricerca comporta dei tradimenti”. Inoltre Giletti ha rivelato che diverse donne hanno assunto un atteggiamento da crocerossina nei suoi confronti, senza però ottenere alcun risultato: “Sono incurabile”. Passando dalla vita privata a quella lavorativa, la Fagnani ha ovviamente premuto sull’addio improvviso alla Rai. Pur riconoscendo che per lui è stato un grande dolore, Giletti ha deciso di “dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via perché nelle tempeste si costruiscono le persone”.

"Con chi sono andato a letto": Casalino, confessione a luci rosse dalla Fagnani

Un’altra delle domande della Fagnani anticipate da Davide Maggio riguarda i colleghi: tra questi ha più amici o nemici? Giletti ha risposto citando un po’ a sorpresa Fiorello, che al momento sta ottenendo grande successo con Viva Rai2: “Non potrò mai dimenticare quello che ha fatto Fiorello per me, in un momento difficile ha fatto un atto di amicizia che non posso dimenticare”.