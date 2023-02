Belve, la rivelazione di Casalino: "Che rapporto ho con Conte ora"

28 febbraio 2023 a

"Quanto mi deve Giuseppe Conte? Parte della mia vanità direbbe che ci sono io dietro ma non è così": Rocco Casalino lo ha detto a Francesca Fagnani nella puntata di Belve che andrà in onda questa sera su Rai 2. Come si legge nelle anticipazioni dell'intervista, il responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle ha confessato di non sentirsi affatto abbandonato dall’ex premier, di cui in passato è stato portavoce: "Non mi sento abbandonato. Ha un ruolo diverso ma la sua comunicazione la curo ancora. Non c’è stato nessun allontanamento".

Sulla sua rinuncia a candidarsi alle elezioni, ha spiegato: "Io penso al bene di Conte e del Movimento. Era una campagna importante e Conte era la persona giusta per far ripartire il Movimento, non volevo che ci fosse nessuna macchia. Ho fatto questa scelta per non danneggiare Conte e il Movimento e il giorno dopo mi sono pentito. E mi sono detto che potevo anche affrontare la cosa, 12 anni nel Movimento è un’esperienza che sarebbe stata utile in una fase nuova e in Parlamento".

Casalino ha confessato di averne discusso con Conte: "Lui riteneva che le mie capacità nella comunicazione fossero importanti e mi ha detto: ’scegli tu, è chiaro però che c’è bisogno di te nella comunicazione'. Io comunque ero convinto che avrei danneggiato e non me la sono sentita. La prossima volta però mi candido, se mi sarà offerta l’opportunità".