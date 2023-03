Costanzo, la scelta della De Filippi dopo il lutto: quando torna in tv

01 marzo 2023 a

Maria De Filippi sta vivendo un momento personale molto delicato, dato che ha appena detto addio a Maurizio Costanzo, venuto a mancare lo scorso venerdì all’età di 84 anni. La conduttrice ha affrontato il lutto con grande dignità e ovviamente Mediaset ha rispettato il suo dolore, sospendendo le puntate di Uomini e Donne e di Amici, nonostante siano due programmi di punta nel palinsesto di Canale 5.

Il dettaglio sulla villa di Costanzo che commuove l'Italia: come l'ha chiamata

Stando alle ultime indiscrezioni, non ancora confermate ufficialmente, da venerdì 3 marzo la De Filippi dovrebbe tornare a lavoro: sarebbe in programma la registrazione di una nuova puntata di Amici, una delle ultime prima del Serale, che inizierà sabato 18 marzo. Per quanto concerne la messa in onda, sia Amici che Uomini e Donne torneranno nella programmazione pomeridiana di Canale 5 a partire da lunedì 6 marzo, anticipati dalla puntata domenicale di Amici, la ventiduesima di questa edizione.

Raffaella Mennoia, cos'ha chiesto dopo la morte di Costanzo

Per quanto concerne Uomini e Donne, le puntate che saranno trasmesse la prossima settimana erano già state registrate, ma adesso c’è da recuperare la scelta di Federico Nicotera. Si tratta di un evento molto atteso dal pubblico, che originariamente doveva essere registrato lo scorso fine settimana, che però è stato proprio quello in cui è venuto a mancare Costanzo.