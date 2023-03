Mare Fuori, le voci sulle corna terremotano il set: finisce malissimo...

01 marzo 2023 a

Sarebbe finita la storia tra la ballerina di Amici Elena D'Amario e l'attore Massimiliano Caiazzo, noto soprattutto per il ruolo di Carmine Di Salvo in "Mare Fuori", la fortunata fiction Rai che segue da vicino le vicende di un gruppo di giovani, detenuti nel carcere minorile di Napoli. A diffondere questo gossip è il settimanale Chi, ripreso da Dagospia. Il flirt tra i due, insomma, sarebbe stato breve ma intenso. Sulle possibili ragioni dietro la fine della relazione, Chi scrive: "La decisione di chiudere pare sia partita da lui. Motivo? Sembra che Massimiliano abbia una liaison con una collega della serie".

"Corna sul set di Mare Fuori". E la fidanzata lo scopre: caos dietro le quinte

Nel frattempo la serie Rai avrebbe fatto spiccare il volo a un attore in particolare, Giacomo Giorgio, che in "Mare Fuori" interpreta Ciro Ricci. L'attore, stando a quanto si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, "sta vivendo un momento magico, non solo grazie alla serie. Per Amazon sta girando, con l’attrice Beatrice Vendramin, un film sui supereroi. Inoltre è stato scelto dal rapper Geolier (emergente tra i più amati) per il video del suo nuovo singolo. Insieme con lui, Paola Di Benedetto".