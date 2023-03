Belve, finale tagliato? La replica della Rai: Fagnani nel mirino

02 marzo 2023 a

Il caso Belve continua a far discutere. L'interruzione brusca dell'ultima puntata andata in onda di certo ha lasciato di stucco i telespettatori e anche la stessa conduttrice Francesca Fagnani. A questo punto però la Rai ha deciso di fare chiarezza con una nota che va a spiegare bene cosa è successo davvero sul finale della scorsa puntata: "In riferimento alla mancata messa in onda di “Belve After”, la Direzione Intrattenimento Prime Time precisa che non si è trattato di presunti interventi editoriali dell’ultimo minuto ma di un problema legato a ritardi nella consegna della puntata alla messa in onda. Tale ritardo, non imputabile a Rai, non ha permesso di osservare il corretto flusso procedurale previsto per la consegna del materiale. “Belve After” sarà disponibile su Raiplay unitamente alla puntata andata in onda".



Dunque secondo la Rai si tratterebbe di un disguido tecnico che ha messo in discussione la parte finale della puntata. Non si tratta, secondo viale Mazzini, di censura, ma di fatto di un semplice disguido. Nella parte finale di ogni puntata di Belve va in onda una sorta di collage di fuori onda di momenti ironici o imbarazzanti tra la setssa conduttrice e l'ospite di turno. Ma questa volta tutto è saltato per aria. La stessa Fagnani aveva affermato di essere sotto "choc" per quanto accaduto. Adesso, a quanto, pare il giallo è risolto.