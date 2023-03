Elly Schlein "troppo estremista?". Lilli Gruber, cala il gelo

03 marzo 2023 a

E' troppo estremista, Elly Schlein? La domanda di Lilli Gruber a Franco Bernabè, ospite di Otto e mezzo su La7, spalanca le porte al giudizio tranchant del super-manager, presidente di Acciaierie Italia: e se il vero problema della neo-segretaria del Pd sia essere tutta fuffa, tutta chiacchiere e distintivo?

Non usa queste parole, ovviamente, Bernabè, ma il senso è chiaro. "Ha detto che ci vuole il salario minimo, uno stop al precariato, la transizione ecologica", snocciola la Gruber. "L'arte del governo definisce gli strumenti per arrivare a certi obiettivi - esordisce il suo illustre ospite -. Tutti vogliono un mondo migliore, un mondo in cui si lavora di meno e si guadagna di più, un mondo più pulito. Ma in termini politici la differenza sta negli strumenti con cui si raggiungono quegli obiettivi". "Quindi è troppo poco precisa e dettagliata?", incalza la Gruber.





"Enunciare quel tipo di obiettivi è abbastanza facile, soprattutto se si è in esposizione - prosegue Bernabè -. Vedremo nel momento in cui si manifesterà la capacità di governo. L'unico rischio è che vengano dimenticate le cose importanti che il Pd ha fatto al governo, per esempio l'aumento dell'occupazione". "Anche il Jobs Act - chiosa la Gruber - la Schlein è andata a spada tratta" contro la riforma-simbolo di Matteo Renzi.

"Le riforme che hanno costruito la capacità dell'industria di reagire alla crisi risalgono tutte a metà anni Dieci, dal 2015 al 2017". "Quindi la Schlein è troppo ideologica?". "Non vuol dire nulla - taglia corto Bernabè -. Tutto dipende se vuole andare a pescare voti nell'elettorato del Movimento 5 Stelle, riducendo l'area della sinistra, oppure allargarla al centro".