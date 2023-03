Michelle Hunziker, "non ho amici e non conosco la lingua": il dramma nascosto

Claudio Brigliadori 05 marzo 2023 a

Non è andata benissimo la seconda puntata di Michelle Impossible & Friends dal punto di vista degli ascolti. Dopo il trionfo dell’esordio, il gran varietà di Canale 5 condotto dalla showgirl svizzera si è fermato a 2 milioni e 288mila telespettatori, 200mila in meno rispetto alla concorrenza di Rai 1 che ha vinto la sfida con il bio-pic Bohemian Rhapsody. Unica consolazione, per Mediaset, il successo per quanto riguarda lo share (17,3% contro il 14,6%) in virtù della maggior durata del programma targato Hunziker.

Una lunga serata infarcita di momenti comici più o meno riusciti (dal Mago Forest a Katia Follesa, fino al duetto-nostalgia tra Michelle e Bisio suo sodale ai tempi di Zelig) che ha avuto il segmento clou nell’emozionante confronto-confidenza tra la padrona di casa e Belen Rodriguez. Bellissime, intense, a cuore aperto: l’una ha letto il diario segreto dell’altra, rivelando al grande pubblico le umanissime sofferenze di due star. «Non ho amici e non conosco la lingua - legge Belen i turbamenti di Michelle -, i compagni di classe mi picchiano e mi prendono in giro, mi chiamano terrona, in svizzero».

Le fa eco la Rodriguez, recitata dalla Hunziker: «Devo andare a scuola, mi sento a disagio, tutti mi guardano, sono diversa dalle altre. Metterò dei cerotti sui capezzoli, per evitare che i miei compagni di classe mi diano fastidio». Quindi il difficile approdo in Italia, da giovanissime ragazze qualunque, quasi due “clandestine”. E ancora: i parti della svizzera e gli aborti dell’argentina, che fanno crollare entrambe in lacrime fino allo struggente messaggio finale: «Siamo riuscite a scegliere la nostra libertà e finalmente ignoriamo i giudizi che possono fare tanto male. Abbiamo sbagliato? Certo, mala vita è questa e va bene così».