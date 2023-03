Zona Bianca, Sallusti inchioda Bompiani: "E gli scafisti chi sono?"

06 marzo 2023 a

a

a

Si parla del tragico naufragio di Cutro da Giuseppe Brindisi a Zona bianca, su Rete 4, nella puntata del 5 marzo e si accende il dibattito tra la scrittrice Ginevra Bompiani, la giornalista Laura Tecce e il direttore di Libero Alessandro Sallusti. "Bisogna soccorrere le persone in mare e questa è una cosa che il governo sta cercando di fare il meno possibile", attacca la Bompiani. "Quanto alla Guardia Costiera che non sia partita dopo l'avvertimento di Frontex e della Guardia di Finanza è molto strano", tuona ancora la scrittrice.

A #zonabianca il confronto tra Ginevra Bompiani e il direttore di Libero @alesallusti sulla differenza tra i trafficanti di migranti e gli scafisti. pic.twitter.com/XrSmuYeHwi — Zona Bianca (@zona_bianca) March 5, 2023

A quel punto interviene il conduttore che sottolinea: "Non c'è stato nessun allarme da parte di Frontex". Quindi il dibattito si sposta sulle parole del Pontefice che ha detto che vanno fermati gli scafisti. "Papa Francesco ha detto che bisogna fermare i trafficanti di uomini e i trafficanti di uomini non sono gli scafisti", prosegue Ginevra Bompiani. "No, non sono gli scafisti", ribatte ironico Sallusti che batte pure le mani: "E gli scafisti chi sono?". "Gli scafisti sono dei disgraziati che vengono messi nelle navi e incorrono gli stessi pericoli dei migranti per quattro soldi", conclude la scrittrice, "i trafficanti sono delle organizzazioni che prendono un sacco di soldi. Gli scafisti sono dei prezzolati".