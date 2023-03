Striscia la Notizia inchioda Soumahoro: "Pure i regali di Natale ai bimbi"

Alessandro Gonzato 07 marzo 2023 a

Aboubakar Soumahoro torna sotto i riflettori. Non della Camera, dove durante gli interventi in aula è sempre più isolato dai colleghi onorevoli, che non vogliono entrare nell’inquadratura. L’onorevole ivoriano eletto con Sinistra -Verdi e passato al Gruppo Misto dopo lo scoppio dell’inchiesta sulle cooperative gestite dalla suocera e in cui figurava anche la moglie (entrambe indagate) è tornato al centro dell’attenzione di Striscia La Notizia, che ieri sera gli ha dedicato un nuovo servizio. La “Onlus Sportello dei Diritti” ha presentato una denuncia alla procura di Foggia per chiedere se i soldi raccolti da Soumahoro con le sue raccolte fondi - una per l’acquisto di cibo durante la pandemia, l’altra per i regali di Natale ai bambini del ghetto foggiano di San Severo (dove secondo il responsabile don Pupilla i bambini si contano sulle dita di una mano) e l’ultima per organizzare uno sciopero - siano stati effettivamente utilizzati per sostenere i migranti.

Pinuccio, l’inviato di Striscia, ha ribadito che per queste donazioni Soumahoro non ha mai fornito i giustificativi, a parte un unico video pubblicato sul suo profilo social in cui si vedono dei collaboratori che portano del cibo su un furgoncino. Pinuccio, inoltre, ha rivelato che Soumahoro - tramite il sito Aboubakarsoumahoro.it - accetterebbe ancora donazioni in denaro a sostegno della sua campagna elettorale culminata con l’elezione del 25 settembre 2022. L’inviato ha effettuato una donazione di 5 euro che è andata a buon fine. «Che fine fanno questi soldi?», si chiede.