The Voice Kids, colpaccio di Antonella Clerici: chi mette faccia a faccia

08 marzo 2023 a

a

a

Per The Voice, un altro recente spin-off: si tratta di The Voice Kids, condotto sempre da Antonella Clerici e sempre su Rai 1, la versione della trasmissione dedicata ai bambini. Sono loro, infatti, a cantare e ad esibirsi sul palco dello show canoro ormai sempre più "sezionato", con una versione per ogni fascia d'età.

E anche in questo caso... missione compiuta: un po' a sorpresa, al debutto The Voice Kids ha ottenuto un ottimo risultato in termini di share, pari quasi al 23 per cento. Insomma, una formula rodata che regge in termini di ascolti in qualunque modo la si sperimenti. D'altronde, Antonella Clerici è una garanzia.

Arisa sconvolta, cose mai viste sul palco di Rai 1: a The Voice Kids... | Video

Per quest'anno, Viale Mazzini ha previsto soltanto due puntate di The Voice Kids. E ora filtrano delle anticipazioni sul secondo e ultimo appuntamento, anticipazioni rilanciate da Dagospia, nella rubrica A lume di Candela firmata da Giuseppe Candela. Si apprende che tra gli ospiti della seconda puntata, oltre a Mr Rain già anticipato dal sito specializzato TvBlog, ci sarà anche Lda. Si tratta di Luca D'Alessio, fresco di partecipazione al Festival di Sanremo 2023 nonché figlio di Gigi D'Alessio, che dunque incontrerà nello studio del programma condotto da Antonella Clerici. Una reunion tutta da seguire. E tutta in famiglia.