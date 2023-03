Antonella Clerici, "dati pesantissimi": svenimenti ai vertici Rai

Claudio Brigliadori 05 marzo 2023 a

Il suo coach Clementino è (simpaticamente) stramazzato a terra, tra i coriandoli. Ma immaginiamo che a viale Mazzini siano stati in tanti a “svenire” per la vittoria di Maria Teresa Reale a The Voice Senior, e soprattutto il clamoroso boom di ascolti registrato dalla finalissima dello show musicale di Antonella Clerici riservato agli arzilli aspiranti cantanti over 60. Una puntata conclusiva seguita venerdì sera da 3,6 milioni di telespettatori con il 23,57% di share.

La terza edizione del programma si è confermata anche come quella di maggior successo, crescendo di oltre quattro punti di share rispetto alla stagione 2022 e raggiungendo il 23,5 di share medio, con punte frequenti sopra il 30 per cento. Dati pesantissimi, considerando il format assai semplice della trasmississione, la sua tutto sommato breve durata e i pochi fronzoli concessi dalla Clerici. Se, per esempio, Ballando con le stelle si poggia su una sarabanda di effetti speciali, retroscena e polemiche (anche fuori dal set), The Voice Senior va dritto al sodo, puntando sull’esuberanza di qualche giudice (Clementino versione animatore e chiama-applauso, la sempre irascibile e imprevedibile Loredana Bertè, ma pur sempre finto-burbara e provocatrice all’acqua di rose), ben amalgamata alla serietà di Gigi D’Alessio e agli scanzonati Ricchi e poveri.

Il vero segreto, se così si può dire, è l’effetto nostalgia, un karaoke generazionale che affianca i più grandi successi della canzone leggera italiana, soprattutto tra anni Sessanta e Ottanta, che permette al pubblico di casa di riconoscersi nei concorrenti. Qualche lacrima, molti sogni, tantissimi ricordi di gioventù. Basta poco, che ce vo? O forse no.