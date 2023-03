Antonella Clerici, disgusto su Rai 1: "Che schifo, mi viene da vomitare"

08 marzo 2023 a

Attimi di disgusto in diretta tv, per Antonella Clerici. In questo caso siamo negli studi di È sempre mezzogiorno, il programma culinario che conduce su Rai 1. Una puntata, quella di oggi mercoledì 8 marzo, tutta dedicata alle donne nel giorno della loro festa. E così soltanto ricette al femminile, partendo con Francesca Marsetti, che ha portato un dolce, ossia il rotolo alla mimosa.

Ma prima di iniziare, la Clerici ha rivelato che in frigorifero Alessandro Cattelan, la sera precedente, aveva lasciato qualcosa per lei. E così ecco che la Marsetti consegua alla conduttrice una tartina con diversi condimenti, tra i quali il gorgonzola con sopra delle lavre. Ma la Clerici ha rifiutato di assaggarlo, facendo fare a Lorenzo Biagiarelli da "apripista".

Quindi la conduttrice ha aggiunto: "A me fa schifo. Io non potrei mai. Dovevo mangiarla io ma ho detto che non sarei mai riuscita e avevo te come complice. Non posso farcela, mi viene da vomitare". Insomma, parole chiare, nette: le larve, lei, proprio non le vuole mangiare. E la si può anche capire.

E ancora, rivolgendosi a Biagiarelli: "Io adesso ho bisogno di Lorenzo. Questa tartina Cattelan l’ha fatta comporre a me ma io ho detto metti solo hummus e gorgonzola. Lui ha messo delle larve perchè si stava parlando che adesso c’è la farina di grilli", ha concluso Antonella Clerici.