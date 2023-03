The Voice Senior, Loredana Bertè nella bufera: "Colpa sua"

04 marzo 2023 a

È arrivata tra i 4 superfinalisti di The Voice Senior, ma secondo molti Lisa Manosperti è stata "affossata" dalla sua stessa coach, Loredana Bertè. I telespettatori dello show musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici e riservato ai cantanti non professionisti over 60 anni hanno commentato in tempo reale la finalissima, vinta a sorpresa da Maria Teresa Reale, del team di Clementino.

Come detto, non mancano critiche anche aspre a "Sua Maestà" Loredana, accusata di non aver capito fino in fondo Lisa e non aver esaltato la potenza della sua voce. La Manosperti aveva conquistato tutti alle Blind Audition esibendosi in una emozionante cover di Almeno tu nell'universo, un classico immortale di Mia Martini che aveva portato alle lacrime sua sorella Loredana.





In finale, però, la Bertè ha assegnato a una delle sue tre concorrenti (gli altri due erano i "pro" Ronnie Jones e Aida Cooper) niente meno che La donna cannone di Francesco De Gregori. Altro caposaldo della musica d'autore italiana, ma meno impegnativo dal punto di vista vocale e forse, considerando le qualità della Manosperti, proprio per questo ancora più insidioso. Alla fine, la Bertè si è commossa, dicendo di aver provato dei brividi e incoronando Lisa su Twitter con parole inequivocabili: "Lisa condividiamo lo stesso dolore. Hai cantato da Dio. Grazie di essere stata nel mio Team". Per molti utenti, però, si è trattato di una grande occasione sprecata.