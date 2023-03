Michelle Impossible, "da Trussardi...". Il gelo, la faccia della Hunziker

09 marzo 2023 a

Il sorriso tiratissimo di Michelle Hunziker la dice lunga su quanto Pio e Amedeo l'abbiano punta nel vivo. Il siparietto a Michelle Impossible & Friends con gli irriverenti, sboccati comici pugliesi di Emigratis (che presto ritorneranno su Canale 5 con il loro contestatissimo Felicissima Sera) registra una battutaccia molto personale dei due esuberanti ospiti.

"Mai una crema", "Mai un: 'ragazzi questo è uno sconto da Trussardi andate a prendervi una cosa...'", "Mai un cd di Ramazzotti", si lamentano Pio D'Antini e Amedeo Grieco, accusando la padrona di casa di essere un po' troppo opportunista e tirando in ballo persino i suoi due ex mariti. Altro che "Friends", accusano: "Amici? Solo quando serviamo a te, non ci hai mai cag***to. Ora serviamo a tappare i buchi, ecco perché ci hai chiamato. Alla festa di compleanno tua ci hai chiamato? No, e ci stavano cani e porci". Touché.

Lo scambio di vedute prosegue anche sul piano lavorativo: "Diciamolo che dietro al vostro successo c'è tanto lavoro", getta acqua sul fuoco Michelle. "Lavoro? Michelle, ci svegliamo a mezzogiorno!". "No dai, loro dicono così, ma sono meglio di quello che vedete". "Ma che dici? Noi siamo seri, abbiamo avuto c***o. Ma che gavetta, un cd dato a Carmine (addetto alla sicurezza che lavora a Mediaset da 25 anni, ndr) e che lo ha portato all'ideatore de Le Iene". Svelato l'arcano.