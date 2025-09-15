Verissimo, rivelazione di Michelle Hunziker: "Ho detto no a Pippo Baudo"

Nel corso dell'ultima puntata di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, si è dedicato ampio spazio al ricordo di Pippo Baudo. Presente anche la showgirl Michelle Hunziker, che ha spiegato ai telespettatori i motivi che la spinsero a declinare l'offerta di partecipare a un'edizione del Festival di Sanremo. “Non ero matura per fare Sanremo - ha detto alla Toffanin -. Pippo Baudo mi ha accolta e mi ha fatto sentire a casa. È nata una grande amicizia e mi ha sempre voluto bene. È stato un uomo fantastico. Era un raccontatore incredibile”.
La showgirl di origini svizzere ha parlato anche della nuova edizione di Io Canto Family, dove lei sarà la conduttrice. “Grande rinnovamento - ha sottolineato Michelle Hunziker -. È la feste delle emozioni. Raccontiamo grandi storie italiane. Le nostre famiglie - ha poi aggiunto - sono il cuore della trasmissione. Non ho ancora avuto modo di incontrarle”.
Infine, c'è stato spazio anche per parlare della sua vita privata. Michelle Hunziker ha svelato che al momento si trova coinvolta in una nuova storia d'amore: Sono all’inizio di una nuova relazione”. Il fortunato è Nino Tronchetti Provera, del quale però non ha rivelato altri dettagli succosi.