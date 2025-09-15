Verissimo, rivelazione di Michelle Hunziker: "Ho detto no a Pippo Baudo"

Nel corso dell'ultima puntata di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, si è dedicato ampio spazio al ricordo di Pippo Baudo. Presente anche la showgirl Michelle Hunziker, che ha spiegato ai telespettatori i motivi che la spinsero a declinare l'offerta di partecipare a un'edizione del Festival di Sanremo. “Non ero matura per fare Sanremo - ha detto alla Toffanin -. Pippo Baudo mi ha accolta e mi ha fatto sentire a casa. È nata una grande amicizia e mi ha sempre voluto bene. È stato un uomo fantastico. Era un raccontatore incredibile”.

La showgirl di origini svizzere ha parlato anche della nuova edizione di Io Canto Family, dove lei sarà la conduttrice. “Grande rinnovamento - ha sottolineato Michelle Hunziker -. È la feste delle emozioni. Raccontiamo grandi storie italiane. Le nostre famiglie - ha poi aggiunto - sono il cuore della trasmissione. Non ho ancora avuto modo di incontrarle”.