Michelle Impossibile, gelo per il Mago Forest: "Ma Eros...", la reazione della Hunziker

Risate amare per Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: riunite ancora una volta sullo stesso palco a Michelle Impossible, per la puntata conclusiva dello show della conduttrice svizzera, mamma e figlia si espongono al fuoco di fila di battute cattivelle di Michele Foresta, il comico e prestigiatore siciliano noto come Mago Forest. Un uragano capace di giocare anche sugli aspetti più privati e familiari. Tra le vittime preferite di Forest, però, c’è anche la famiglia Hunziker. Non solo Michelle, ma anche Eros Ramazzotti e la loro figlia Aurora, prossima a partorire.

Lei, la mamma e il mago si sono seduti sul palco in una sorta di finta intervista e Forest ha ricordato ancora una volta come il nome di Aurora sia stato immortalato in una canzone che Ramazzotti ha composto quando la Hunziker era incinta di lei. Aurora ha confermato, ma la beffa era dietro l’angolo e il mago, dopo aver fatto cantare il ritornello della canzone al pubblico, le ha subito chiesto: “Tuo papà quando a casa ti chiama si ricorda del tuo nome a memoria o ha bisogno del gobbo?”.

"Tuo papà Eros Ramazzotti, quanto tu sei nata, ormai lo sanno tutti, ti ha dedicato una bellissima canzone (la hit L'aurora, ndr). Non so se l'ha scritta proprio mentre tu nascevi, nella sala operatoria o lì vicino...", azzarda Mago Forest in una sorta di mini-intervista a tre, seduto su un divanetto accanto ad Aurora e Michelle. "La canzone che fa 'Sarà, sarà, l'auroraaaa', intona chiamando il pubblico in sala al coro stile karaoke. "Quello che voglio chiederti è: tuo papà, quando in casa ti chiama, si ricorda il tuo nome a memoria o ha bisogno del gobbo?". "Ma daaai", allarga le braccia la Hunziker, mentre Aurora, che tra pochissime settimane darà alla luce il primo nipotino della ex coppia vip più famosa d'Italia, abbozza una risata mentre il pubblico rumoreggia divertito.

Il riferimento del Mago Forest è quanto accaduto all'ultimo Festival di Sanremo, poche settimane fa. Serata dei duetti e delle cover, giovedì: Ramazzotti sale sul palco per l'attesissima esibizione con Ultimo, uno dei favoriti (poi delusi, ancora una volta) per la vittoria finale. Tutto scorre liscio fino a quando sulle note di Un'emozione per sempre (dedicata proprio alla Hunziker) si inceppa e interrompe l'esibizione con un ironico "Sai che non me la ricordo?", rivolto al collega che continua a cantare. Momenti di imbarazzo stemperati con ironia, ma dietro le quinte la reazione del cantante romano è stata dura: "Non c'era il gobbo, bravi. Grazie... - si era lasciato andare in un video "rubato" - Fantastico, però meglio così, eravamo in diretta". Aggiungendo sibillino: "Un amico mio c'è morto". Forse anche per questo la reazione della Hunziker è sembrata più stizzita che divertita.