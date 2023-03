"Reggiseno trasparente", panico prima della diretta: diktat di Pier Silvio Berlusconi

Roberto Tortora 10 marzo 2023 a

La rivoluzione castigata di Mediaset ha ormai preso piede. Prima vittima: il Grande Fratello Vip 7. Volgarità, parolacce, liti e, soprattutto, tatuaggi in bella mostra e abiti troppo scollati per una prima serata di Canale 5 non vanno più bene. Il CEO Pier Silvio Berlusconi ha fatto una strigliata generale alla produzione del reality e cancellato la replica della puntata di giovedì scorso per eccesso di contenuti poco eleganti.

Basta trash, bisogna darsi un contegno. Per dare maggiore sobrietà, il GdVip ha ordinato di non indossare orecchini vistosi e di coprire i tatuaggi ove possibile. A farlo capire gli stessi inquilini della Casa più spiata d’Italia. Nelle scorse ore Luca Onestini e Andrea Maestrelli hanno spiegato a Giaele De Donà i nuovi diktat da parte degli autori.

“Sì è vero che gli hanno fatto commenti sui tatuaggi. Gli hanno proprio detto che li deve coprire, che non si devono vedere i tatuaggi. Io mi devo togliere l’orecchino anche. Quello pendente devo toglierlo, posso mettermi solo un brillantino”. Anche Andrea Maestrelli ha colto la direttiva: “A me hanno detto di non aprire la camicia e di mettere la copertura, il trucco fino al gomito. Perché se alzo il braccio si vedono tutti i tatuaggi”.

Già nella puntata di lunedì sono arrivate le prime reprimende da parte di Alfonso Signorini, che ha confermato il disappunto sul look dei concorrenti: “È stato superato il limite nel porgersi e nel vestirvi perché a volte – io l’avevo già sottolineato la volta scorsa (dice Signorini, ndr) – avevate dei vestiti indecorosi per un prima serata di Canale 5”. Aver scoperchiato il vaso di pandora ha mandato in crisi le donne per la puntata di ieri sera, da Oriana Marzoli a Micol Incorvaia.

Quest’ultima ha confessato le sue difficoltà alla venezuelana, prima finalista del programma che le aveva chiesto a proposito di un vestito: “Questo è bellissimo. Se sotto ci metti un bel reggiseno, o forse ti dicono di no?”. Al che la Incorvaia ribatte: “Probabilissimo che mi dicono di no, anche se l’avevo messo le prime volte, una delle prime puntate”. E Nikita Pelizon rincara la dose: “Erano altri tempi!”. Chiude Antonella Fiordelisi con una sentenza: “È tutto trasparente!”. Insomma, la nuova legge è chiara: al Grande Fratello Vip ci si mette a nudo sì davanti alle telecamere e h24, ma solo con la propria personalità. Per il resto, si va tutti accollati e coperti!