Fedez, "volevano sostituirlo". Un retroscena drammatico

Fedez ha rischiato il posto a Lol - Chi ride è fuori? Per Dagospia sì. Il sito di Roberto D'Agostino ha diffuso un'indiscrezione che riguarderebbe il rapper e la terza edizione del format in onda su Prime. Qui dieci comici si sfidano per ore consecutive, nel tentativo di rimanere impassibili mentre ognuno di loro cerca di far ridere gli avversari. Da sempre il programma vede alla conduzione il marito di Chiara Ferragni. Questa volta però Fedez avrebbe rischiato.

Secondo Dago la prima scelta sarebbe ricaduta su Pio & Amedeo, che però avrebbero rifiutato. Il duo di comici pugliesi sarebbe stato contattato da Prime Video. La risposta è stata un "no". Pio e Amedeo rimangono fedeli a Mediaset. Di recente la coppia è stata ospite di Michelle Impossible, condotto su Canale 5 proprio da Michelle Hunziker. Anche qui i due non hanno lesinato siparietti divertenti con la padrona di casa.

"Diciamolo che dietro al vostro successo c’è tanto lavoro", ha esordito la conduttrice prima di dar vita a un botta e risposta: "Lavoro? Michelle, ci svegliamo a mezzogiorno! Ma che dici? Noi siamo seri, abbiamo avuto c***o". Inutile dire che le risate non sono mancate, con un pubblico letteralmente in visibilio.