Fratoianni, "scafisti ragazzini che...": la sparata che imbarazza la sinistra

"Devo proprio?". Nicola Fratoianni sfodera il sorriso beffardo e sfrontato tipico di chi non ha mai avuto responsabilità di governo. Il leader di Sinistra italiana, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, risponde così quando la conduttrice gli chiede un commento sul CdM andato in scena giovedì pomeriggio a Cutro, il paesino della Calabria teatro del drammatico naufragio di 12 giorni fa in cui hanno perso la vita oltre 70 migranti, a poche decine di metri dalle spiagge italiane. Colpa del governo, secondo Fratoianni, Pd e 5 Stelle.

"Quello che è andato in scena dimostra che il vecchio detto per cui quando arrivi sul fondo può sempre succedere di cominciare a scavare può diventare realtà. Io sono molto colpito da quello che è successo ieri, Myrta - prosegue con tono affranto Fratoianni -. Una vicenda dal mio punto di vista terribile". Non il naufragio, ovviamente, ma il CdM. "Terribile per l'empatia che non solo non ha dimostrato ma che ha frantumato anche nei gesti. Ci sono delle cose che contano molto, specialmente per chi ha potere. Se vai a Cutro la prima cosa che devi fare è andare dai familiari delle vittime, passare del tempo con loro. Non devi sgombrare le salme o fare un Consiglio dei Ministri che non produce alcunché se non propaganda sciocca e imbarazzante".





"C'è una natura propagandistica tutta incentrata sulla torsione securitaria - prosegue il leader di SI -, andremo a cacciare gli scafisti nell'orbe terracqueo. Quelli sono ragazzini speso scafisti che non rappresentano il cuore dei trafficanti di uomini, quelli stanno al caldo sulla terraferma, non si imbarcano sulle barche che affondano e con cui spesso facciamo affari come in Libia". Quindi la proposta: "Perché non si introduce il permesso di soggiorno per ricerca di lavoro? In maniera tale che tu mentre cerchi di lavoro sei in regola". Elly Schlein prenderà nota.