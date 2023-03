Iva Zanicchi, "mano sul pacco": scandalo in studio

12 marzo 2023 a

"Gli ho toccato il pacco". Iva Zanicchi sconvolge lo studio di Domenica In, con Mara Venier che si porte la mano davanti alla bocca in un misto di indignazione e sorpresa. Peggio, molto peggio delle battute sconce che l'Aquila di Ligonchio era solita regalare a Ballando con le stelle, perché qui la cantante 80enne non si è limitata raccontare aneddoti di fantasia, ma ha agito in prima persona, toccando (è il caso di dirlo) con mano.

Nel salotto di Rai 1 c'è un gustoso antipasto del Cantante mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci che sta per tornare in onda sulla stessa rete. Zia Mara ospita la collega e i cinque giurati/investigatori del programma, chiamati a indovinare chi si cela sotto le celebri maschere e dietro la voce modificata, grazie a una serie di indizi che fanno impazzire i telespettatori anche nel corso della settimana.

Quando si esibisce il Pappagallo, succede il finimondo. La Venier chiede alla Zanicchi di dire la sua e lanciarsi in un pronostico: chi c'è sotto il variopinto mascherone da volatile tropicale?"È un uomo sicuro perché gli ho toccato il pacco", risponde secca Iva, generando il caos. Risate generali, anche un po' imbarazzate, con Milly Carlucci che come suo solito butta acqua sul fuoco: "Diciamo che quando sciogli… sciogli". E Flavio Insinna prevede qualche guaio da viale Mazzini: "Io ormai userei il condizionale può essere che noi sabato siamo su Rai 1 con Il cantante mascherato".