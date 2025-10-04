Jannik Sinner, vittoria all'esordio contro Altmaier: il colpo con cui fa esplodere Shanghai

"Sapevo già alla vigilia che oggi sarebbe stato difficile , non ho avuto molto tempo per adattarmi. Ogni avversario e ogni giornata è difficile, sono contento di aver vinto, spero di alzare il livello domani. Sono felice di esser tornato qui, ho bellissimi ricordi ". Così Jannik Sinner dopo aver battuto Daniel Altmaier all'esordio nel Masters 1000 di Shanghai, torneo di cui è campione in carica.

Esordio con vittoria per Jannik Sinner nel Masters 1000 di Shanghai, in corso sui campi in cemento della città cinese. Il tennista azzurro, numero due al mondo, ha battuto in due set, con un doppio 6-3, il tedesco Daniel Altmaier , numero 49 del ranking Atp, in un'ora e 37' di gioco. Al terzo turno il giocatore altoatesino affronterà l'olandese Tallon Griekspoor , 31° nella classifica mondiale.

"Qui è molto più umido, si sente di più la fatica fisicamente - ha aggiunto il tennista azzurro nell'intervista a caldo post-partita - Cerco di riposare ma non è facile dopo aver vinto un titolo (l'Atp 500 di Pechino, ndr). Adesso la cosa più importante è recuperare dal punto di vista fisico, ci vuole il giusto equilibrio per arrivare in fondo alle partite". "Ho cercato di servire bene e di alzare il livello nei momenti importanti - ha concluso Sinner - Sono contento di aver superato la partita di oggi, l'ultima volta avevo perso contro di lui".