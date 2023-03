Fuori dal Coro, Mario Giordano: "Chi ci guadagna". Migranti e soldi, una bomba

13 marzo 2023 a

“Chi non grida è complice”, è il marchio di fabbrica di Mario Giordano, pronto a tornare in prima serata su Rete4 con un’altra puntata scoppiettante di Fuori dal Coro. Tanti i temi di politica e attualità che verranno affrontati, oltre alle solite inchieste che contraddistinguono la trasmissione, come quella sui ladri di case che è diventata una sorta di cavallo di battaglia.

Inoltre verrà aperta un’inchiesta sul mercato illegale per la vendita di cuccioli di cane: un tema che può apparire secondario, ma che non è affatto banale. La “portata” principale della puntata di martedì 14 marzo di Fuori dal Coro sarà però un’altra: Mario Giordano dedicherà ampio spazio al business dell’accoglienza. Qualcuno specula sulla vita dei migranti? È la domanda alla base dell’inchiesta della trasmissione, che con un lungo viaggio racconterà i giri di affari della criminalità organizzata tra sfruttamento della prostituzione e traffico di droga.

Fari puntati anche su alcune cooperative che sono finite sotto indagine in quanto avrebbero rubato soldi destinati ai rifugiati. Non è finita qui, perché a Fuori dal Coro si parlerà anche di Covid e in particolare di nuovi inediti particolari sulla gestione della pandemia da marzo 2020 in poi. Prevista anche una parentesi sul tema sicurezza, con un focus sulla piaga della lotta tra clan a Roma.