Fuori dal Coro, Mario Giordano parla di scafisti? E... clamoroso a Mediaset

Klaus Davi 09 marzo 2023 a

a

a

Ecco "Tele... raccomando", la rubrica di Mario Giordano: chi sale e chi scende in tv

CHI SALE - Fuori dal Coro

Torna il tema immigrazione, un argomento che Mario Giordano ha affrontato in numerosi libri, pubblicazioni, inchieste, e non solo a livello televisivo. E gli effetti sullo share si vedono: Fuori dal coro porta a casa un 6.2% sfiorando il milione di spettatori. Gli analisti di OmnicomMediaGroup segnalano un deciso picco durante il servizio dedicato agli scafisti della cosiddetta “rotta turca”, con Tommaso Mattei inviato in Turchia. Il dato conferma che il governo non ha sbagliato strategia nel tenere il punto sullo sfruttamento dell’immigrazione e sul tema (soffocato a sinistra) del ruolo della criminalità organizzata. Giornalisticamente sottovalutato perché mette a nudo connivenze anche di settori dell’antimafia “intoccabili” in merito ai quali l’opinione pubblica (guarda caso) non viene.

"Piantedosi l'ha detta male. Ma...": stragi in mare, schiaffo di Giordano alla sinistra

CHI SCENDE - Tv8

Martedì Tv8 in prima serata ha mandato in onda il film del 2022 La cometa degli amanti, particolare storia d’amore tra una prof di astronomia e un insegnante di storia. Lo share non è andato oltre l’1.3% mentre gli spettatori sono stati 258.000, 205.000 in meno rispetto all’omologo prime time del 2022 quando il canale nativo digitale trasmetteva la 12esima edizione di Italia’s got Talent”.