Belve, Heather Parisi contro Presta? "La gentilezza uccide più della violenza"

Ha fatto discutere l'intervista di Heather Parisi a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. A fare notizia non tanto la sua ospitata, quanto più quello che è accaduto dopo. A raccontarlo è stato Lucio Presta, che ha reso pubblico il pignoramento ai danni della ballerina. In puntata la Parisi è stata raggiunta da un ufficiale giudiziario, ma alla fine avrebbe preferito saldare il suo conto con la giustizia – e con Presta – anziché farsi portare via i suoi beni personali.

"È così difficile - ha poi rotto il silenzio sui social la diretta interessata - dimenticare il dolore che alla fine si finisce per non ricordare che esiste anche la dolcezza". E ancora: "E che la dolcezza è a tal punto grande da curare cicatrici che nemmeno il tempo ha saputo cancellare". Il destinatario sembra chiaro: Lucio Presta. L'agente è stato costretto a prendere provvedimenti dopo che Heather non ha saldato quanto gli doveva in seguito a una sentenza giudiziaria. "Spesso - ha proseguito Heather - i giudizi non riguardano chi siamo ma cosa rappresentiamo, non cosa facciamo ma chi ispiriamo, non come vestiamo ma cosa significhiamo. Perché un sorriso felice è contagioso e spaventa più di un viso ingrugnito e la gentilezza uccide più di qualsiasi efferata violenza".

Ma il web non perdona: "Diciamo che quando si perde una causa e un giudice stabilisce alla persona offesa un risarcimento, è d’obbligo dare. Le leggi si rispettano, poi che il signor Presta ha divulgato la notizia poteva evitarlo", commenta un utente che riceve solo applausi sotto il suo post.